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Есть три певицы, с которыми я бы спел дуэтом - это Селин Дион, Леди Гага и Адель", - Пласидо Доминго в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Король мировой оперной сцены, легендарный тенор, виртуозно исполнивший более 150 оперных партий, обладатель 9 статуэток Греми, гражданин мира Пласидо Доминго рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, почему его впечатлил фильм "Богемская рапсодия", какая курьезная история произошла у него с Лучано Паваротти, когда он в последний раз выносил мусор и какую еду он считает самой лучшей для певцов.

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Автор
Анна Буткевич Анна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Пласидо Доминго
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