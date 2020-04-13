Повышение температуры воздуха не остановит пандемию коронавируса Covid-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сказал в эфире ObozTV доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комисаренко. "Не надо ждать лета и считать, что повышение температуры нас спасет. Нас может спасти изменения в геноме вируса, то есть за счет мутаций, но пока что такого нет", – отметил он.

В этом контексте ученый рассказал, что в свое время мутировали "родные братья" коронавируса Covid-19 – коронавирусы SARS и MERS, "которые в конце концов исчезли".

Спасение от коронавируса - не теплая погода, а мутация самого вируса

"Пока что мутации этого вируса, к сожалению, не уменьшают его агрессивности, но, к счастью, и не увеличивают, что также является важным", – подчеркнул он.

Комисаренко также констатировал, что, глядя на динамику распространения коронавируса в Украине, "нет объективных критериев, что мы уже на пике" эпидемии. Исходя из этого, он спрогнозировал, что после Пасхи, которую христиане восточного обряда отметят 19 апреля, количество зараженных коронавирусом и больных будет расти.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 апреля, в Украине заболели уже 3102 человека , 93 – скончались, 97 вылечились. Киево-Печерская лавра стала очагом заражения. 13 апреля там зафиксировали вторую смерть, а количество подтвержденных случаев превысило 90.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!