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24 апреля • обновлено в 10:05
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Если Саакашвили станет вице-премьером: прогноз развития событий

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Вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ может стать Михеил Саакашвили. Об этом сам политик написал в своем посте в соцсети.

Он заверил, что этому предшествовали и предложение самого президента Владимира Зеленского, и консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем. 24 апреля на заседании Верховной Рады, вероятно, рассмотрят вопрос назначения Саакашвили на этот пост. Хватит ли голосов за его кандидатуру, какие ожидания и риски сопровождают назначение политика, который уже занимал руководящие должности в государстве? Об этом поговорили с экспертом по управлению репутацией Борисом Тизенгаузеном.

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Персоны
Михеил Саакашвили Борис Тизенгаузен
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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