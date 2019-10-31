Если человек публичный, то он всегда в объективе: секс-скандал с депутатом

Адвокат Сергей Войченко в прямом эфире ObozTV прокомментировал скандал с народным депутатом Яременко и его секс-перепиской.

"Как человек я вам скажу, что народные депутаты должны понимать, что они являются открытыми, они являются публичными персонами. То есть, если человек идет на государственную службу, то ему кажется, что он будет получать много денег и много уважения, а на самом деле они же задекларировали, что они "слуги народа", ну и какая личная жизнь может быть у слуг народа. Это немножко с юмором. А если серьезно, то надо понимать, что некоторым журналистам не о чем писать, поэтому горячие темы всегда были в почете, и можно вспомнить западную желтую прессу, папарацци, которые почти не вылезают из тайных мест, снимая знаменитостей и на этом имеют большие средства. Если человек является публичным, то он должен понимать, что он всегда в объективе", - заявил адвокат.

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