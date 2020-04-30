Если будут голодные бунты, я покажу пальцем, кто это придумал - Филатов

В эфире ObozTV – городской голова Днепра Борис Филатов.

– Борис Альбертович, когда мы с вами окончательно договорились об интервью, мой редактор, с которым мы готовимся к эфирам сказала так: "Надеюсь, его до этого дня не арестуют". Ее "черный" юмор на самом деле имеет подоплеку – накануне появилась информация из нескольких источников, в том числе и ОПУ, о том, что в город Днепр откомандировали зам прокурора Николаевской области Степана Божило. И, как пишет мой коллега Юрий Бутусов, его отправили к вам со специальным заданием – арестовать Филатов. Что вам известно об этом?

Божило достаточно известный персонаж. В свое время он принимал участие в аресте Юлии Тимошенко, он возглавлял фабрикацию дела против Геннадия Корбана. Это закончилось тем, что Корбана Европейский суд признал политическим узником. А также в целом ряде сфабрикованных процессов. Если говорить о себе, то на данный момент я не прохожу ни по одному уголовному делу, ни в каком процессуальном качестве, даже в качестве свидетеля. Во-вторых, меня не за что винить, и кто лучше меня это знает. А в-третьих, если какие-то горячие головы в погонах желают в преддверие местных выборов опять сфабриковать какое-то дело и сделать из популярного мэра политического узника или жертву, - пусть попробуют.

– О каких горячих головах идет речь? На своей странице в ФБ вы обратились к Зеленскому с просьбой "отправить своих псов на карантин". Кого конкретно вы имели ввиду?

Сейчас мы с вами говорим в онлайне на ФБ, но очень многие заинтересованные товарищи, могут наш с вами разговор почикать и заносить потом куда надо отдельными фразами. Я говорил о "государевых псах". Это выражение к нам пришло из глубины истории, опричнина. Государевы псы были прим любом режиме. И, к сожалению, эта закрытая система, система корпорации правоохранительной, она действует по внутренней логике при любом президенте Украины. К сожалению, сейчас ее внутренняя логика заключается в том, что в условиях развала любых управленческих горизонталей и вертикалей, они, к сожалению, предоставлены сами себе. И делают все под лозунгом борьбы с коррупцией, с воровством, с общественным запросом на посадки. К сожалению, из общественного сознания они каким-то образом удалили самое главное - это запрос на справедливость. То есть у нас эта борьба превратилась либо в сведение счетов, либо в, скажем так, зарабатывание денег. И об этом знают все: и не только мэры, чиновники, региональные элиты, это на себе почувствовали бизнесмены. Это на себе почувствовали простые граждане. У нас сейчас можно гонять любого. Вне зависимости от должности, ранга, репутации или вины. При этом разные есть истории, я могу рассказать много, но должен быть осторожен. Например, я могу рассказать про дело Александра Шаповала, но я должен понимать, что несу ответственность за свои слова не только в разрезе себя, но и в том числе за него, и я бы не хотел, чтобы мои слова для него принесли горе.

– Но все же: история Александра Шаповала - она о чем? Можно ли сказать, что это запугивание мэров больших и малых городов накануне местных выборов?

История в том числе об этом. Опять-таки, я буду говорить между строк. У человека 85% рейтинг или больше. Из пост советского депрессивного городишки он сделал не сказку, но, скажем так, вычухал и привел в порядок. И, когда в преддверие местных выборов эта ситуация происходит, мы понимаем прекрасно, что это расчищают дорогу. Там схлестнулись разные интересы. Правоохранителей, которые хотят с кого-то что-то получать, местных элит, в том числе бывших, больших крупных градообразующих предприятий, которые не очень довольны и не очень хотят платить земельный налог. Поэтому эта история, рано или поздно, выкристаллизируется и будет понятно, кто заказчик.

– Какие у вас сейчас взаимоотношения с Зеленским?

Для Владимира Александровича местное самоуправление, - не враги, а наоборот спасательный круг. Дайте им полномочия, пусть они занимаются тем, что создают доступные условия жизни для своих земляков. Каждый у себя в его территориальной громаде, а вы сконцентрируйтесь на экономике, международной политике и противодействию агрессору. Невозможно все обхватить, обнять и этим рулить. Особенно в отсутствии профессионалов и тотальной не компетентности членов "зеленой" команды. Властью надо делиться. Но при этом, когда ты отдаешь полномочия, тогда ты отдаешь ответственность. А нельзя отдать ответственность без полномочий

– Как вы считаете, у вас есть конфликт с Зеленским?

У меня нет конфликта с Зеленским. Не надо меня записывать в оппозиционеры. Может быть, конечно, окружение Зеленского хочет представить это как конфликт. Ну, я не знаю. Говорят, Владимир Александрович любит смотреть разного вида видосы, ну, пусть. Смотрите, когда я говорю про "зеленую" власть, я говорю очевидные вещи. Разрушенная управленческая вертикаль, наступление на права местного самоуправления, нежелания слышать и слушать, тотальная некомпетентность, шарахание из стороны в сторону, отсутствие политической воли. Если я говорю очевидные вещи, а кто-то обижается и говорит, что у меня конфликт, ну не знаю. Я говорю очевидные вещи, я хочу достучаться.

– Хорошо. Тогда давайте вспомним вашу реакцию после посещения президентом Днепра и пари по поводу строительства моста. Так вот. Вы тогда написали у себя в фесбуке такое, цитирую: " Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода". Могу предположить, что речь тогда шла об Игоре Коломойском. Состоянием на сейчас: вы готовы начать говорить?

А это будет зависеть от того, насколько меня будут трогать. Если на меня начинают травить всяких собак "мама любит скорость" или снимать гнусные телефильмы на одном из центральных каналов, я могу заговорить. Но, опять-таки, я не хочу, чтобы меня как мэра многомиллионного города или меня как лидера территориальной громады, пытались как-то все время завернуть в противостояние с Игорем Валериевичем (Коломойский – ред.). То есть у Игоря Валериевича есть свои задачи. Пусть он ими занимается. Приват банком, еще чем-то. У меня есть свои задачи, я тоже должен этим заниматься, а меня как-то все время пытаются к нему присоседить. Я понимаю, что это хайповая тема. Но моя задача, чтобы он забыл о моем существовании. Чтобы он забыл о существовании Геннадия Корбана. Чтобы он занимался своими делами, а я занимался своими. Мы будем жить на параллельных планетах, которые не пересекаются по орбитам друг друга. При всем уважении, я желаю Игорю Валериевичу только добра.

– Я вас поняла. Тогда в продолжение темы истории с мостом. "95 квартал" после того инцидента посвятил вам одну из сценок. Вас тогда играл Евгений Кошевой и начинилось с того, что вы приходите домой к жене и плачете. Как вы думаете, это была инициатива актерского состава или указание сверху?

– Прошли времена, когда я слезы все свои выплакал. Там был такой сюжет, что ко мне приходит моя жена и говорит, что, Боря, тебя не посадят, потому что я сплю с прокурором. Так вот люди, которые продуцируют грязь и мерзость, они не имеют морального права обижаться, когда рано или поздно грязь и мерзость догонит их.

– Но все же: кто был инициатором?

Я не знаю. Но все, кто имеют отношение к 95 кварталу, должны помнить, что мирская слава рано или поздно проходит.

– Год назад в одном из интервью вы сказали, что готовы создать партию и даже думаете над названием. Насколько вы продвинулись за это время? Когда вы заявите о создании новой партии?

А вот это хороший вопрос. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Все зависит от того, какие действия предпримут всадники без головы Майн Рида, которые скачут в неизвестном направлении. У меня были разговоры с руководителями партии "Слуга народа" и я им откровенно говорил: "Вот смотрите, ребята, вы все время делаете что-то, в результате чего получаете скандал". Вот вы смотрите, вы досрочными выборами пугали? Пугали. Их не провели? Не провели. Но с мэрами поругались. Вы Конституцией всех пугали? В результате переругались с западными посольствами. Закон этот слетел об изменениях в Конституцию. Вы административно-территориальным устройством всех пугали? Пугали. Ничем это не закончилось. Сейчас вы заходите в новую серию, в результате вы заставите и жука, и жабу - мэров, знаете, таких князьков, который каждый сидит у себя на болоте и не понимает, то ли ему дань платить, то ли в плен сдаваться, то ли в атаку идти. Вы заставите их объединиться. Поэтому я свои планы буду координировать с тем, что будет дальше происходить. Потому что, когда я говорю о всадниках без головы – хороший был Петр Алексеевич или плохой, хороший был Виктор Федорович или плохой, - там хотя бы было с кем разговаривать. Там можно было понять логику. У нынешней публики логики нет.

– Возвращаясь к вопросу об аресте Александра Шаповала. Кто из мэров пришел поддержать?

Давайте разделим ситуацию. Есть мэры областных центров и мэры малых городов. У нас в нашу ассоциацию входит 879 территориальных громад. Естественно, невозможно 879 персоналий собрать. Идет коммуникация в первую очередь по мэрам областных центров. Поэтому, если о них говорить, то они все дали мандат доверия исполнительному директору Александру Слобожану и вчера по поручению Виталика (Кличко – ред.) он прибыл из Киева на суд. То есть мы можем сказать, что поддержали все мэры областных центров. Лично присутствовал мэр Полтавы, мэр Днепра – ваш покорный слуга, и приехали мэры районных центров. Некоторые мэры других районных центров тоже хотели приехать, но по дороге где-то потерялись. Но я не хочу комментировать, потерялись они из-за коронавируса или им кто-то позвонил. Смотрите, я всегда соблюдаю корпоративную этику. У нас все равные: Кличко, мэр столицы или председатель даже совсем маленькой ОТГ. У нас нет такого, что кто-то больше, сильнее, важнее. То есть у нас все равные и в этом наша сила, что мы разные, но равные при этом. Условно, в двух словах, Александра Шаповала поддержало все местное самоуправление Украины. И мы будем отстаивать и дальше наших коллег. Мы говорим о том, что нам нужна справедливость и мы видим тренд,

– Что конкретно имеете в виду, говоря о тренде?

Только сейчас мы уже понимаем, что будут какие-то истории по Буче, Фастову, Обухову, Смеле. То есть везде "псы государевы" рыщут. То земля не та. Или вот у нас сегодня СБУ обнаружило, что есть нарушения у предприятия, которое пилит аварийные деревья. Ну, наверное, могли что-то стырить, какие-то там дрова. Но, скажите, СБУ этим надо заниматься? Солью в Виннице и аварийными деревьями в Днепре? У вас другой работы нету? Сделали вот такое пафосное заявление, опубликовали его на центральном сайте. Благо там мэрию не трогали. Написали, что будут выяснять, имели ли к этому отношение должностные лица. Если имели – не вопрос, пусть сидят. Но не в этом дело. СБУ! Службе специальной госбезопасности нужно заниматься солью в мэрии Винницы и аварийными деревьями в Днепре? У вас другой работы нет?!

– Что для вас лично может стать последней каплей?

Если перегнут палку. У нас часто бывает, что ненамеренно из людей делают оппозиционеров, когда фальсифицируют дела. А второе – это дефолт. Если они его допустят и те депутаты, которые будут принимать участие в его организации и, не дай бог в городе начнутся голодные бунты, я лично сам пальцем покажу, если ко мне люди придут под мэрию, где живут депутаты, которые придумали дефолт. То есть им отсидеться не получится. Они там сидят хихикают и рассказывают, что дефолт - это хорошо. Что мы сейчас очистимся от долгов. Но, если будут голодные бунты и люди придут сюда, я покажу пальцем, кто это придумал. То есть сценарий мультивариантный. Я всегда считал себя оптимистом и человеком, склонным к компромиссам. Но, когда ты разговариваешь с пустотой, с коллективным бессознательным, очень тяжело до него достучаться

– Так называемые "псы Авакова" входят в категорию общей стаи псов, о которых вы писали в обращении на фейсбуке к Зеленскому. Я имею обобщаете ли вы всех силовиков в одну категорию? Или это история только про СБУ и ГПУ?

Кристина, давайте не передергивать. Я же говорю о тенденциях. Сейчас мы уйдет от псов Авакова на псов Иванова, Петрова. Я говорю о смыслах. Конечно, особенно по линии ОБЭПа они просто уже не знают, куда забежать. Чтоб вы понимали. Я недавно попросил сделать статистику по уголовным делам Днепровской мэрии – 286 криминальных дел. А знаете, сколько дошло до суда? 30 процентов. А знаете, сколько было обвинительных приговоров? Один. То есть 286 дел. Все занимаются – прокуратура, полиция, ОБЭП, СБУ, адвокаты, чиновники, активисты-антикоррупионеры, журналисты. Все пишут. Всем есть чем заниматься. И все это закончилось одним приговором суда. И знаете, по какому заявлению? По заявлению мэра Филатова, который лично написал на своего депутата из фракции УКРОП, что он давал взятки за раздачу парковок. И в результате Юрий Алешкин ушел из депутатов и сел в тюрьму. Все остальные 285 дел умерли.

– Я все же вернусь к вопросу о местных выборах. Будет ли создана партия мэров? И когда?

Не скажу. Пусть это останется интригой.

- Хорошо. Давайте так. Кто из мэров сможет туда войти? Кличко, Садовой? Кто еще там может быть?

- Не скажу. И улыбаюсь. С Андреем Ивановичем Садовым у нас нормальные, рабочие отношения. Он, кстати, вносит очень много правильных предложений, которые я поддерживаю обеими руками. Все зависит от многих внешних факторов. Как сложится этот пазл никто не знает и в первую очередь это зависит от власти. Если она будет пытаться передавить, она получит эффект совершенно обратный. И там могут объединиться и жук и жаба. Я вам скажу между строк. Вот, как бы вам объяснить. Мне может нравиться или не нравиться Садовой, или Геннадий Адольфович (Кернес – ред.), но у нас могут быть отличные конструктивные отношения. Нам, в отличие от тех, кто сидит в Верховной Раде или на Банковой, делить нечего. Мы созваниваемся с мэрами круглые сутки по 50 раз. Вы что, думаете, мы обсуждаем какие-то вопросы, где у кого стоит какой-то памятник? Бандере или не Бандере, или кто на якой мове спилкуется? Мы эти вопросы даже не обсуждаем. Мы обсуждаем конкретные вопросы, связанные с жизнедеятельностью наших громад. Помогаем друг другу советом, участием. Обменом опытом, специалистами. Именно с регионов строится страна. Не сверху вниз, а снизу вверх.

- Если вы уже заговорили о Кернесе и как раз в преддверие 9 мая хочу у вас узнать, как вы относитесь к решению мэра Харькова провести акцию "бессмертный полк" на балконах. И, памятуя один из ваших постов, цитирую: " Коротко. По-днепровски. От@#битесь от 9 мая", что вы будете делать в Днепре в этот день?

- Давайте про бессмертный полк. Я не очень понимаю дедов на палочках, но я не хочу комментировать решение территориальной громады города Харьков. И мне не травится, когда мне подписчики пишут, мол, вот бы нам в Харькове такого мэра как Филатов, или в Одессе. Нет. Люди выбрали и Геннадия Леонидовича (Труханов – ред.) и Геннадия Адольфовича (Кернес – ред.) и я не буду комментировать ни в коем случае решение других территориальных громад. Один раз я прокомментировал решение Ивано-Франковской миськрады, когда они геев запретили. Но это выглядело очень смешно, это было больше как стеб. Что касается празднования 9 мая в Днепре, буквально завтра у нас уже будет совещание, на котором мы примем решение. Но даже в условиях карантина, мы будем праздновать 75-летие Великой победы. Именно 9 мая. Нравится это Вятровичу или не нравится, - дедов на палочках у нас не будет, но мы отпразднуем так, что узнает об этом весь город. Даже сидя по квартирам.

- Зачем вы выкопали 600 могил в городе в начале карантина? Если это был такой психологический эффект, то, по-вашему, он сработал?

- Да, он носил превентивно психологический характер. И кого-то, может быть, испугало, но это же журналисты подняли на флаги, я же помню, как это было

- Подождите, но ведь это сам лично один из ваших замов повез журналистов 112 канала показывать это все. Разве нет?

- Я вам объясню почему. Потому что они сидели у нас на голове три дня. Ваши коллеги, при всем уважении. И просто уже в один момент он говорит, что я уже ничего не могу сделать, лучше я их уже повезу, чем они сами это снимут с дрона и дадут свою интерпретацию. Главное, что я всегда говорю, что нас будут ценить не по словам, а по делам. Пока, я постучу по дереву, в отличие от других территориальных громад, в Днепре у нас ситуация стабильная. Мы всем занимаемся. И лекарствами, и защитой и ПЦР тестами и поднятием зарплаты врачам. Не только копанием могил. Более того, если бы некоторые умники из областной рады не кричали, что Филатов запретил въезд в город антиконституционным способом, писали на меня заявления в прокуратуру руками "зеленых" депутатов, не упустили ситуацию в Першотравенске, то я вам скажу, что 80 процентов зараженных сейчас в Днепре, это те, которые заехали к нам из Першотравенска. Оттуда эта гадость приехала к нам. Если бы мне дали возможность перекрыть город, а не обвиняли бы меня в антиконституционных действиях, то у нас ситуация эпидемиологическая была бы лучше, чем сейчас.

- Какая сейчас зарплата у врачей?

- Те, кто работает непосредственно с коронавирусом, от 20 тысяч у врача, медсестра – от 15 тысяч, санитарка от 10 тысяч.

- Это за счет спецфонда помощи или за счет местного бюджета?

- Это за счет местного бюджета. Мы выделили на последней сессии эти деньги.

- Сейчас Днепропетровской областью занимается Ахметов и Пинчук – помогают. Существует мнение, что делают они это исключительно потому, что в здесь их предприятия. В частности, у Ахметова их много в Кривом Роге. Вы согласны?

- И с Ахметовым, и с Пинчуком у меня есть личные отношения. Причем, когда я еще не был мэром, а был просто адвокатом. Поэтому у меня с ними есть связь, я могу им звонить и они действительно помогают. И вот сейчас пришел очередной большой груз от Виктора Михайловича (Пинчук – ред.) привез целый самолет с масками, костюмами, биозащитой. Я не считаю, что это потому, что они имеют тут у нас крупные промышленные предприятия, может, потому что они их и имеют, они в этом заинтересованы тоже. Но сейчас эта эпидемия она объединила многих. Когда происходят такие события, то люди начинают руководствоваться даже, наверное, альтруистическими мотивами.

- Вы в 11 году купили билет в космос. И были 146 в очереди на полет. Билет еще действителен? Вы готовы полететь?

- Да, я до сих пор 146, но, когда начала очередь подходить, то я даже здоровьем занялся, похудел почти на 40 килограмм. Сейчас, конечно, я в спортзал не хожу из-за карантина. Но периодически проверяю давление. Чувствую себя нормально. Там проблема в том, что постоянно наш откладывается полет по техническим причинам. Но, знаете, как говорил один мой знакомый азербайджанец: "Мечту убить нельзя".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!