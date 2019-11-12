Ескіл Роннінбакен - майстер балансу

Роннінгсбаккен, артист, що виконує смертельно небезпечні трюки, вперше дізнався про мистецтво балансу, коли йому було п'ять років.

Інтерес до цього у нього з'явився, коли він в 11 років по телевізору побачив людину, що робила екстраординарні трюки.

Коли Роннінгсбаккену було 18 років, він втік до цирку і виступав протягом 11-ти років.

Він знав, що мистецтво балансу - це те, чим він хоче займатися.

Ескіл Роннінбакен скриншот

Ескіл Роннінбакен скриншот

Тепер, у свої 30 з гаком років, Роннінгсбаккен ризикує своїм життям, пересуваючись догори дригом на велосипеді по канату над каньйоном і роблячи стійки на руках на перекладині, яка висить під повітряною кулею. На відео нижче він їде на велосипеді задом наперед по серпантину в Норвегії. Роннінгсбаккен, однак, не безстрашний і визнає, що дуже нервує перед трюками.

Він вважає, що страх - це почуття, яке робить нас людьми, і якщо він втратить почуття страху, він негайно все кине, тому що боїться перестати бути людиною.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!