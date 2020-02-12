Ермак вместо Богдана: эксперт рассказал о причинах отставки главы ОП

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

"Я думаю, что с самого начала, когда команда президента пришла к власти. Был нужен человек, имеющий опыт бюрократической работы, который знает, как работает государственная машина, и в этой команде таким видимо был Андрей Богдан, который и в Кабинете Министров работал, и в Министерстве юстиций, просто он знал, где выходы, где входы. и как все это должно работать. Плюс влияние известного олигарха Коломойського, который сыграл здесь свою роль. Ведь он сыграл значительную роль в победе президента и хотел иметь своего человека рядом с ним. Но сейчас я думаю, что произошел раскол. Ермак, которого Зеленский знает очень давно начал доминировать и пытается наставлять президента на определенный курс. Это также может свидетельствовать о том, что президент хочет уменьшить влияние Коломойского на себя, но это также может быть и спектаклем для МВФ", - заявил Мусиенко.

Он также считает, что назначение Ермака может свидетельствовать о желании Зеленского налаживать отношения с государством-агрессором, как бы странно это ни звучало.

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