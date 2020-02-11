Ермак вместо Богдана, нормандский формат и выборы президента РФ: дипломат рассказал, как связаны эти события

Директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления министра Пристайко о том, что подготовка к новому саммиту в нормандском формате не ведется.

"Саммит должен происходить тогда, когда есть реальные ожидания от результата этого саммита. Возможно это связано с тем, что менялся так называемый куратор украинского вопроса, возможно с неопределенностью наших европейских партнеров. Но важно не то, когда эта встреча состоится, а чтобы она была результативной. Сейчас идет поиск взаимоприемлемых решений по Донбассу. Есть давление на Россию со стороны наших партнеров, и есть ожидания, что теперь тот жесткий курс, который был присущ Суркову и его подчиненным, изменится, и видимо сегодня мы увидим другую политику и стремление к практическим шагам, которые значительно смягчили бы ситуацию", - заявил Корсунский.

Эксперт считает, что экономическая ситуация в России, несмотря на официальные сообщения, очень тяжелая.

"В первую очередь это отставание в развитии, которое ежедневно увеличивается. Ситуация ухудшается и ухудшается очень резко. Путин вступил в этап, когда он уже сконцентрирован на выборах. Да и Донбасс для РФ никогда не был самоцелью, если бы они хотели забрать Донбасс, они бы давно это сделали", - отметил Корсунский.

Он также высказался и по поводу развития событий во время сотрудничества Ермака и Козака.

"Произошла формализация того, что переговоры между Украиной и Россией, дискуссия относительно решения проблемы Донбасса, будет происходить на уровне офисов президентов. Это неплохое решение. Я провел прошлую неделю на Кипре, я там выступал в университетах и встречался с теми, кто занимается кипрской проблемой. Интересен тот факт, что вступление греческой части острова в ЕС не повлияло положительно на мнение турецкой части острова, не привело к объединению. И вот там принципиальным является вопрос вывода турецких войск с Кипра, тогда мнение турецкой части острова Кипр очень быстро измененится. Аналогичная ситуация и на Донбассе", - заявил эксперт.

Он считает, что не существует единого возможного сценария развития событий на Донбассе.

"Элита внутри России устала от того, что происходит в Украине, они не понимают зачем это происходит, а Путин думает сейчас в первую очередь о выборах-2024", - добавил Корсунский.

Далее в программе эксперт рассказал о том, чего Украине следует ожидать от следующей встречи в нормандском формате.

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