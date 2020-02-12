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12 февраля • обновлено в 16:11
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Ермак провел первый брифинг и рассказал о своих главных целях на новой должности

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Донбасс и окончание войны на востоке Украины являются главными направлениями для работы Офиса президента.

Об этом заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак во время своего первого брифинга на должности 12 февраля.

"Для президента Украины и Офиса президента Украины одним из приоритетов является и всегда будет окончание войны на Донбассе в интересах Украины. Внешнеполитические направления останутся у меня во внимании", – отметил Ермак.

"Сегодня Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем упустить этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы это внимание и интерес, которые мы сегодня имеем и ощущаем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", – подытожил глава ОП.

Также одним из главных направлений Ермак назвал региональную политику и работу с главами регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента. Соответствующий документ №48/2020 был опубликован на сайте ОП 11 февраля. Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

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