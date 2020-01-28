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28 января • обновлено в 17:06
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Эпидемия коронавируса может ударить по украинской экономике: Игорь Гарбарук

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Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александр Лирчук

Он прокомментировал влияние эпидемии коронавируса в Китае на мировую экономику.

"Влияние на экономику в данном случае происходит именно благодаря панике, которая поднимается вокруг эпидемии. Это влияет на туристическую отрасль, на авиакомпании, и пр. Но стоит помнить, что китайская экономика - это вторая экономика мира. Это 14 триллионов долларов", - заявил Гарбарук.

Он объяснил, как проблемы в Китае могут повлиять на ситуацию в Украине.

"Если Китай будет на карантине, то это повлияет на мировую экономику. Сила воздействия зависит от китайских властей. От того, как эффективно они будут бороться с коронавирусом. В первую очередь, пострадают страны, связанные с экспортом сырья. То есть, те страны, которые продают сырье в Китай", - заявил экономист.

Он напомнил, что Украина экспортирует железорудное сырье, что означает, что эпидемия в Китае может ударить и по украинской экономике. Относительно курса гривни, то экономист не предусматривает существенных колебаний курса валют в Украине в ближайшие несколько месяцев.

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