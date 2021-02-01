В Киеве семейная пара выбросила елку с 12 этажа

Олег Тимченко Видео 15:06, 1.02.2021 Обновлено: 15:13, 1.02.2021

В Дарницком районе Киева семейная пара выбросила новогоднюю елку из окна квартиры, расположенной на 12 этаже в доме на улице Софии Русовой, 7.

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