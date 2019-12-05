Радж Мохан Наир продемонстрирует удивительные способности своего тела, которое может выдерживать электрический ток силой в несколько ампер.

Электрический Мохан или Электрочеловек стал известен во всем мире благодаря своим удивительным суперспособностям. В то время как воздействие тока величиной в несколько десятков миллиампер может быть фатальным для большинства людей, этот человек даже не отреагирует на такое напряжение.

Радж Мохан Наир - человек проводящий ток Скриншот из видео

Радж Мохан Наир - человек проводящий ток Скриншот из видео

Электрочеловек не просто берет оголенные провода в свои руки — он размещает один из них на своем языке для лучшей проводимости, а второй прижимает к ногам, рукам или голове, позволяя электрическому току проходить сквозь тело. История о том, как Электрический Мохан приобрел свои суперспособности так же невероятна: он зашел в трансформаторную будку и схватил провод, находящийся под напряжением.

Радж Мохан Наир - человек проводящий ток Скриншот из видео

Радж Мохан Наир - человек проводящий ток Скриншот из видео

К удивлению маленького мальчика, с ним ничего не произошло, и именно тогда он понял, что наделен особым даром. С тех пор Мохан начал демонстрировать знакомым, а затем и всему миру свой иммунитет к электричеству.

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