El Kravchuk – певец

El Kravchuk – певец29 Читать материал на украинском
Один из первопроходцев украинского шоу-бизнеса. Друзья называли его электроникой, от чего и появился псевдоним "Эль".
Имеет музыкальное и историческое образование. Сыграл Гамлета за что получил звание "секс-символа" сцены. Победитель конкурса "червона рута", после которого принципиально отказывался от участия в других музыкальных соревнованиях. Имеет опыт съемок в кино. О личной жизни рассказывает с осторожностью.
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