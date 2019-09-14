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14 сентября • обновлено в 18:36
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El Kravchuk – певец

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Один из первопроходцев украинского шоу-бизнеса. Друзья называли его электроникой, от чего и появился псевдоним "Эль".

Имеет музыкальное и историческое образование. Сыграл Гамлета за что получил звание "секс-символа" сцены. Победитель конкурса "червона рута", после которого принципиально отказывался от участия в других музыкальных соревнованиях. Имеет опыт съемок в кино. О личной жизни рассказывает с осторожностью.

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Персона
El Kravchuk
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