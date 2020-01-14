Эксперт рассказал, как определяют следы российских хакеров в кибернетической войне

Эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, какими методами и средствами происходят информационные войны в Украине и мире, а также новости о том, что российские хакеры хотели взломать сайт "Burisma" и "Квартал-95".

"Надо смотреть, откуда пошла эта информация. Я нашел, что информация цитируется из калифорнийского издания, которое показало данные об отслеживании цепочки, по который будто бы видно след хакеров из ГРУ Минобороны РФ. Здесь надо понимать, что вся эта информация очень сильно связана с политическими факторами в США. Поэтому я бы ее делил на два. Другое дело, что россияне действительно оставляют после себя довольно много следов во время кибернетических атак. Но это связано часто с недостаточным финансированием со стороны российского государства, поэтому что используются одни и те же IP-адреса, те же кошельки для оплаты биткоинами и т.п.", - заявил Золотухин.

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