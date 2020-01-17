Эксперт по лидерству: психология влияния и баланс между молодостью и опытом

Эксперт по лидерству, выпускница Гарвардсой программы по переговорам и лидерства Людмила Слободянюк в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

"Есть разница между знаниями, сухим интеллектом и эмоциональным интеллектом. Двадцатипятилетние очень сильно идеализируют то, что происходит. Поэтому принятие реальности, умение понять, что кто-то, кто рядом, может быть лучше тебя - это тот опыт, которого недостает молодым", - заявила эксперт по лидерству.

С другой стороны, она отметила что то, что молодое поколение держит в тонусе старших, безусловно положительно влияет на социум.

Она считает, что сейчас маятник качнулся в сторону молодых, и поэтому мы меньше обращаем внимание на опыт, который имеет старшее поколение, но со временем, по мнению эксперта, ситуация выровняется.

"Украина сейчас ближе всего к Европе из всех постсоветских государств. Следующий лидер в Украине будет очень харизматичным и, возможно, будет больше структуры в вертикали власти", - заявила Слободянюк.

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