Эксперт оценил речь Зеленского в Давосе: все понимали, что "речь идет ни о чем"

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского во время международного экономического форума в Давосе.

"Анонсировалось какое суперэкстренное заявление. Если это оно и было, то совершенно не понимаю, что там такого экстренного и нового. Мне не очень понравилось выступление Зеленского, потому что Давос это экономический форум. В Давос приезжают просить деньги под что-то - не просто дайте нам деньги, мы недолюбленные, недоинвестированные, у нас есть то или это. Под конкретные проекты приезжают люди просить деньги", - заявил Тизенгаузен.

Он также прокомментировал тот факт, что зрители вставали и выходили во время речи президента Украины.

"Это также говорит о том, что все понимали, что речь идет ни о чем", - добавил Тизенгаузен.

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