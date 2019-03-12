Экс-регионал всплыл на росТВ со страшилкой об “ужасах” Украины 132

Беглый экс-регионал Вадим Колесниченко заявил, что в Украине якобы устраивают кровавые расправы над теми, кто выражает свое несогласие с властью.

Поэтому, считает он, народ живет в тотальном страхе и уже никогда не сможет поднять восстание, подобное Майдану. Устрашающими бреднями об ужасах жизни в преданной им стране Колесниченко поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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