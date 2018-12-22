Экс-регионал Олейник заявил, что в Украине прячут детей от армии 32

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, озвучил глупый фейк о боязни и нежелании украинцев воевать за свою землю с российскими оккупантами.

По его словам, в украинском обществе якобы начали расти пацифистские настроения, в связи с чем увеличилось число уклонистов от армии. Своими маразматичными рассуждениями Олейник поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".