Экс-народный депутат расскрыл скандальные детали своей работы

Народный депутат Украины VIII созыва Юрий Бублик в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о том, чем отличается жизнь народного депутата от обычной.

"На самом деле ничем особо не отличается, ведь каждый день ты должен идти к людям, сотрудничать с ними, кормить семью. Мне повезло, я многодетный отец, у меня трое дочерей и трое сыновей. Парламент очень тяжелая организация, как по мне. Иногда рассматривают законопроекты, которые более известны членам комитетов, которые над ними работали, а ты от них далек, и голосуешь, спрашивая членов того комитета, своих коллег, стоит голосовать за него или нет", - признался бывший депутат.

Он рассказал об особенностях работы народного депутата Украины, высказался относительно закона о земле и о том, почему политики часто не выполняют свои обещания.

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