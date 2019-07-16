Экс-нардеп на росТВ пригрозил возвратом Кубани Украине

Экс-нардеп на росТВ пригрозил возвратом Кубани Украине164
Экс-нардеп Александр Ковтуненко заявил, что Украине пригодится Крымский мост, построенный оккупантами. По его словам, именно по нему ВСУ дойдут до Кубани, которую вернут как историческую территорию.
Дерзкая угроза в адрес российских захватчиков прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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