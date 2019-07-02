ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Экс-нардеп на Кремль ТВ назвал Россию частью Украины

158

Бывший народный депутат Украины 5 созыва Александр Ковтуненко в эфире кремлевского пропагандистского телевидения назвал Россию историческим вымыслом и частью украинских территорий.

Бурную дискуссию по этому поводу он устроил с российским сенатором Алексеем Кондратьевым и ведущими программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости