Экс-глава Крыма дал прогноз, вернется ли полуостров в состав Украины

Экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, вернется ли Крым в состав Украины после аннексии полуострова Российской Федерацией.

"Я был шесть с половиной лет премьер-министром Крыма, четыре года губернатором Севастополя, и я был народным депутатом Украины первого созыва, как раз когда мы восстанавливали крымскую АССР. И что очень важно: в декабре 1991 года, когда Украина решала свою судьбу , то на общероссийском референдуме крымчане поддержали независимость Украины и то, чтобы крымская автономия была в составе Украины, благодаря усилиям депутатов, которые представляли этот регион в ВР. И на том легальном референдуме в 1991 году более миллиона крымчан проголосовали за а втономию в составе Украины. Все. Точка", - заявил Куницын.

Он также рассказал детали событий, которые происходили в 1991 году в Крыму и причины происходящего с Крымом сейчас.

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