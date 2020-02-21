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21 февраля • обновлено в 17:51
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Экономист раскритиковал правительство Алексея Гончарука

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он высказался по поводу достижений и провалов правительства Алексея Гончарука.

"Мне трудно говорить о его достижениях, потому что достижений нет никаких. Мало прошло времени, но нельзя сказать, что у нас резко начал наполняться бюджет или резко повысился прожиточный минимум. Наоборот, напомню, что за январь месяц - минус 13,5 млрд в поступлениях в бюджет, может у нас внезапно улучшилась украинская промышленность, или мы вернули наших работников из-за рубежа? К сожалению нет, и за прошлый год они больше 12 млрд долларов перевели в Украину", - заявил Пендзин.

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Олег Пендзин
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