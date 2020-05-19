Экологи призывают не выбрасывать маски и перчатки в обычные свалки

Видео 15:57, 19.05.2020

Как уничтожают потенциальных носителей вирусов и бактерий - в сюжете Вячеслава Буткалюк

Утилизация одного килограмма медицинских отходов стоит нам около 40 гривен. Эти средства обычно используют из местных бюджетов, но в столице появились энтузиасты, которые решили помочь городу и взялись за бесплатную утилизацию масок и перчаток.

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