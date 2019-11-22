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22 ноября • обновлено в 12:23
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Не могут спасти из-за шторма: появились новые детали ЧП с кораблем под Одессой. Фото

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По состоянию на 11:45 спасатели не смогли подойти к молдавскому танкеру "Делфи", попавшему в сильный шторм и севшего на мель у побережья Одессы утром 22 ноября. Им мешают сложные погодные условия.

На борту корабля находятся трое членов экипажа. Все они – граждане Украины. На танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на информацию оперативного штаба в Одесской ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды. Вместе с тем, сам экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна.

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Как заявил глава Одесской области Максим Куцый, власти не могут разыскать судовладельца и связаться с ним.

Корабль сел на мель у берегов Одессы

Корабль сел на мель у берегов Одессы

"Фактически этот корабль – серый, без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, именно судовладелец запрещает морякам эвакуироваться", – заявил Куцый.

Он также отметил, что на борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

Корабль сел на мель у берегов Одессы

Корабль сел на мель у берегов Одессы

Корабль сел на мель у берегов Одессы

Корабль сел на мель у берегов Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Александр Закладной
Место
Украина Одесса
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