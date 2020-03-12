Эффективен ли карантин для борьбы с коронавирусом: врач-инфекционист

Врач-инфекционист Евгения Менжулина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, является ли карантин действенным способом для борьбы с коронавирусом.

"Он был бы недейственным, если бы у нас уже несколько тысяч было подтверждено. Тогда вводить карантин было бы уже… А сейчас мы работаем на упреждение. Мы видим, что происходит в Италии, в других странах Европы. Сейчас в Польше фиксируется все больше и больше случаев заболевания, в том числе и летальные случаи. Так почему мы должны сидеть и просто наблюдать? Если у нас есть какие-то эпидемиологические знания, есть живые эпидемиологи – их пытались уничтожить, но не вышло. И конечно, это решение было принято, чтобы уже начать что-то предпринимать и попытаться не допустить распространения инфекционного процесса. Это нормальная мера. Ненормально – что карантин не хотят воспринимать некоторые частные кинотеатры, торговые комплексы… Они идут в разрез общенациональной безопасности. Это ненормально", - заявила Менжулина.

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