На Контрактовой площади повалили ханукию под антисемитские лозунги

Мирослав Семенюк Видео 10:51, 12.12.2020 Обновлено: 10:54, 12.12.2020
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