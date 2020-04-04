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4 апреля • обновлено в 17:23
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В Украине осталась одна область без коронавируса: в ОГА раскрыли секрет

2.3т
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В Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID -19, в настоящее время не планируют закрывать границы области и городов.

Ограничения введены лишь для города Южноукраинск, где находится объект критической инфраструктуры – АЭС. Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

Отвечая на вопрос, в чем секрет отсутствия зараженных в области, он сказал: "Никакого секрета нет. Мы работаем на опережение. Начали работать еще с января. Благодаря поддержке президента и правительства мы сделали шаги на упреждение, которые на сегодня дали результат. Мы проводим очень серьезную информационную политику в отношении карантинных мер. Каждый день мы на связи с районами".

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"Мы делаем акцент на карантинных мероприятиях. Доносим информацию до людей, чтобы они максимально придерживались правил карантина, оставались дома". В области закрыты большинство рынков, "работают лишь несколько рынков, потому что людям нужно где-то закупать продукты питания", – рассказал чиновник.

"Отрабатываем дополнительные меры, которые имеют волонтерские корни, в отношении поддержки медиков и других работников критической инфраструктуры", – добавил он.

Как сообщил Стадник, "по состоянию на 16:00 3 апреля было лабораторно обследовано 58 человек, которые обратились за помощью. 53 человека имеют негативный результат". Он уточнил, что тщательно проверяются все случаи пневмонии.

Он заверил, что в области не намерены скрывать реальную статистику и заинтересованы выявлять случаи заражения, если такие будут.

Напомним, по состоянию на 4 апреля Николаевская область остается единственным регионом Украины, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. С 16 марта в области был введен учет жителей, которые прибыли из-за рубежа и разными путями вернулись в места постоянного проживания.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине зарегистрировано 1096 случаев заражения коронавирусом. Лидирует Черновицкая область – там коронавирус обнаружен у 206 человек.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эксклюзив Коронавирус Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Украина Николаев
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Букет Красивый
Букет Красивый
Где Алисия Варгес?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, там же где Джуна Жара. Мара барабулир буц кен
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