EDGAR TI VS EMMA | Роздягніться - ви в ефірі!

EDGAR TI - Український вірменин. Його доля варта окремої книжки. EMMA - Народилася в Києві в грузино-арабській сім'ї. Співала разом зі своїми братами – таке собі сімейне тріо "Black Jam".

EDGAR TI починав з бальних танців, а дістався до українського шоу-бізнесу. Спортивний "везунчик". Ламав руки на баскетболі, щелепу під час футболу. Попри те – продовжує ходити в спортзал. Має юридичну освіту, працює в IT-сфері. Надає перевагу скромним і струнким брюнеткам. Які не дають йому залишатися самотнім.

EMMA зіграла головну роль в Інтернет-серіал "MESS. СВАВІЛЛЯ", де також виступала авторкою ідеї, сценаристкою і режисеркою. Із Едгаром познайомилася 2017 року на одному з міжнародних кастингів.

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