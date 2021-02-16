В США из-за снежных бурь погибли 14 человек

Юрий Сергиенко Видео 23:56, 16.02.2021 Обновлено: 00:02, 17.02.2021

На ряд американских штатов обрушились снежные бури, из-за которых, по данным на 16 февраля, погибли 14 человек.

Одним из самых пострадавших оказался Техас, там президент Джо Байден ввел чрезвычайное положение. Подробнее читайте здесь.

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