Е лектронний билет заработает во всех видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября. В настоящее время система работает в тестовом режиме.

Сейчас же в столице все наземный муниципальный транспорт оборудован валидаторами и специальными бортовыми компьютерами. В Киевской городской администрации посчитали, что к ияны уже приобрели 15000 Kyiv Smart Card.

На оборудование для наземного транспорта потратили около трехсот шестидесяти миллионов гривен еще 5 стоили устройства для Киевского метрополитена. В КГГА рассчитывают что новинка станет удобной как для горожан и туристов. Именно они будут важной составляющей наполнения бюджета. Сейчас в Киевское администрации презентовали прогноз бюджета города на 2020 – 2022 года. В целом его планируют увеличить до семидесяти одного миллиарда гривен.

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