Джо Байден принял присягу 46-го президента США

Obozrevatel Видео 19:13, 20.01.2021 Обновлено: 19:17, 20.01.2021
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