Двойное гражданство в Украине

Obozrevatel Видео 08:30, 4.02.2021 Обновлено: 09:10, 4.02.2021

"Слуги народа" предложили ввести в Украине двойное гражданство для того, чтобы вернуть украинцев с Донбасса и Крыма.

Мы поинтересовались у граждан, поддерживают ли они такую инициативу - мысли, почти одинаковые.

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