Две российские ракеты сбили самолет МАУ? Информация от американской разведки

Эксперт по Ближнему Востоку Евгений Добряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости от американской разведки о том, что Иран сбил украинский самолет двумя российскими ракетами.

"Меня удивило то, что очень быстро поступили данные космической разведки, инфракрасного наблюдения, радиоэлектронного поля над Ираном, оно очень плотное, американцы плотно их контролируют. Но этого мало. Нужны дополнительные данные экспертов, исследования обломков самолета, тел. Очень много есть моментов. Надо понимать, что никто не ожидал такого обострения в регионе Ближнего Востока. Только в 1990 году была такая ситуация, когда была "Буря в пустыне" после ирано-иракской войны, когда был оккупирован Кувейт Саддамом Хусейном. Сейчас идет огромная геостратегическая и геополитическая конструкция вокруг того, что происходит. Наше государство оказалось в эпицентре этого конфликта", - заявил Добряк.

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