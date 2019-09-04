Две области возьмутся за оружие из-за запрета добычи янтаря: экс-генпрокурор

Украинский политический деятель, трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун прокомментировал изменения, принятые новыми народными избранниками, и реформы в прокуратуре.

Также он высказался по поводу легализации казино и закона о добыче янтаря в Украине. Пискун заявил, что не видит проблемы от легализации казино и игорных заведений, если это будет происходить исключительно в больших городах, и эти игорные заведения будут находиться в пятизвездочных отелях, а не на первых этажах жилых домов. Пискун подчеркнул, что 80% от прибыли такие игорные заведения должны платить в бюджет.

Что касается незаконной добычи янтаря и инициатив президента Зеленского о введении уголовной ответственности в виде трех лет лишения свободы, а также административной ответственности в виде штрафов от 12 000 до 50 000 гривен, то бывший генеральный прокурор считает, что такие меры пресечення будут достаточными для того, чтобы удержать граждан от подобных преступлений.

Ответственность за привлечение к ответственности будет лежать на органах местной следственной полиции, а рассматривать соответствующие дела будут суды. Пискун заявил, что будут привлекать к ответственности абсолютно всех, кто участвовал в процессе незаконной добычи янтаря.

Он также отметил, что неизвестно, как на это отреагирует население тех регионов, которые сейчас занимаются незаконной добычей янтаря. Экс-прокурор считает, что перед тем, как что-то этим людям запретить, нужно дать им альтернативу.

"Если вы завтра скажете, что все, кто добывает янтарь, идут в тюрьму, то две области возьмутся за оружие, потому что там добывают все", - заявил Пискун.

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