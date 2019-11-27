Пятеро парней из США, взрывают Ютуб своими завораживающими роликами. На момент написания статьи это видео набрало более 66 млн просмотров.

Обыденные трюки Скриншот из видео

Кори, Тайлер, Коди, Коби и Гарет занимаются тем, что делают видеоконтент для Ютуба, на что и живут.

Обыденные трюки Скриншот из видео

Примечательным является тот факт, что эти видео имеют сугубо развлекательный характер.

Обыденные трюки Скриншот из видео

К примеру, в этом видео члены команды для эксперимента бросают бытовые вещи на привычные для них места.

Обыденные трюки Скриншот из видео

Вещи попадают точно в то самое место, где и должны быть. У парней на это ушло много времени и попыток, но в данном ролике вы увидите только лучшее!

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