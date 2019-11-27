Обыденные трюки
Пятеро парней из США, взрывают Ютуб своими завораживающими роликами. На момент написания статьи это видео набрало более 66 млн просмотров.
Обыденные трюки
Скриншот из видео
Кори, Тайлер, Коди, Коби и Гарет занимаются тем, что делают видеоконтент для Ютуба, на что и живут.
Обыденные трюки
Скриншот из видео
Примечательным является тот факт, что эти видео имеют сугубо развлекательный характер.
Обыденные трюки
Скриншот из видео
К примеру, в этом видео члены команды для эксперимента бросают бытовые вещи на привычные для них места.
Обыденные трюки
Скриншот из видео
Вещи попадают точно в то самое место, где и должны быть. У парней на это ушло много времени и попыток, но в данном ролике вы увидите только лучшее!
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