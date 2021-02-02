У Раді оголосили про вигнання Дубінського зі "Слуги народу"

Виктория Довгань Видео 11:23, 2.02.2021 Обновлено: 11:23, 2.02.2021

У вівторок, 2 лютого, народного депутата України Олександра Дубінського офіційно вигнали із президентської фракції "Слуга народу". Про це з трибуни Верховної Ради оголосив спікер Дмитро Разумков.

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