ДТП на Столичном шоссе

Из-за снегопадов в Киеве наблюдаются заторы. Как сообщается, коммунальная техника работала, начиная с ночи. Однако ее работу осложняют также ДТП.\nНа видео – несколько аварий на Столичном шоссе Из-за снегопадов в Киеве наблюдаются заторы. Как сообщается, коммунальная техника работала, начиная с ночи. Однако ее работу осложняют также ДТП.\nНа видео – несколько аварий на Столичном шоссе Из-за снегопадов в Киеве наблюдаются заторы. Как сообщается, коммунальная техника работала, начиная с ночи. Однако ее работу осложняют также ДТП. На видео – несколько аварий на Столичном шоссе