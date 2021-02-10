ДТП на Столичном шоссе

3,9 т.

Из-за снегопадов в Киеве наблюдаются заторы. Как сообщается, коммунальная техника работала, начиная с ночи. Однако ее работу осложняют также ДТП.

На видео – несколько аварий на Столичном шоссе

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