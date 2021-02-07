Пьяный водитель ВАЗ устроил аварию в Киеве

Анна Паскевич Видео 20:31, 7.02.2021 Обновлено: 20:35, 7.02.2021

В Киеве в субботу, 6 февраля, на мосту Патона произошло серьезная авария с пострадавшими. Водитель "ВАЗ" на справился с управлением и вылетел в отбойник.

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