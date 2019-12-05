Понятие дрон-рейсинг вошло в нашу жизнь сравнительно недавно.

Еще несколько лет назад для соревнований гоночных квадрокоптеров энтузиасты собирались на открытых площадках и устраивали самодельные полосы препятствий, чтобы сделать дистанцию полной экстрима.

Fpv дроны - новый вид спорта Скриншот из видео

Fpv дроны - новый вид спорта Скриншот из видео

Сейчас все проще и увлекательнее. Уже сформировались профессиональные команды рейсеров, гонки устраиваются на международном уровне, а призовые фонды переваливают за отметки в миллионы долларов.

Fpv дроны - новый вид спорта Скриншот из видео

Fpv дроны - новый вид спорта Скриншот из видео

В значительной мере процессу популяризации дрон-рейсинга способствовало удешевление квадрокоптеров с FPV для гонок. Конечно, профессиональную радиоуправляемую модель настоящий спортсмен и сейчас собирает вручную, выверяя каждый параметр и прощупывая каждую деталь.

В данном видео мы можем наблюдать тренировку спортсмена, который оттачивает навыки пилотирования на сложных объектах.

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