Гонки на дронах
Гонки безпілотників - вже не сюжет фантастичного фільму, а реальність. Більше того, на змаганнях дронів можна непогано заробити.
Компактні, маневрені і швидкі - гоночні дрони стали новим атрибутом активного дозвілля. Сьогодні змагання квадрокоптерів стають все більш повсякденним явищем.
Гонки на дронах
скріншот з відео
Гонки на дронах
скріншот з відео
"Ми можемо робити досить ризиковані речі: здійснювати зіткнення в повітрі, пролітати вузькими ущелинами і розбиватися без жертв. Це захоплююча розвага, але при цьому абсолютно безпечна", - розповів один з учасників Кен Лоо.
Пілоти розганяють дрони на дистанціях до 100 км/год. Керують ними за допомогою спеціальних відеоокулярів, зображення на які надходить безпосередньо з камер безпілотника.
Гонки на дронах
скріншот з відео
Гонки на дронах
скріншот з відео
"Ти цілком занурюєшся в гру, як тільки одягаєш окуляри. Як тільки злітає дрон, ти дійсно починаєш переживати відчуття польоту", - каже інший гравець Колбі Куртолі.
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