ДРОГОБЕЦКИЙ: Качество предоставления административных услуг в ОТГ достигло европейского уровня

Инициатива правительства ускорить темпы децентрализации власти и реформирования местного самоуправления, позволить улучшить уровень функционирования ОТГ, которые объединились вовремя и нуждаются в защите свои прав на законодательном уровне.

Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал Глава Полянской ОТГ Закарпатской области, лауреат общенациональной программы "Человек года-2019", Иван Дрогобецкий

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