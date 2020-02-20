ДРОГОБЕЦКИЙ: Качество предоставления административных услуг в ОТГ достигло европейского уровня
Инициатива правительства ускорить темпы децентрализации власти и реформирования местного самоуправления, позволить улучшить уровень функционирования ОТГ, которые объединились вовремя и нуждаются в защите свои прав на законодательном уровне.
Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал Глава Полянской ОТГ Закарпатской области, лауреат общенациональной программы "Человек года-2019", Иван Дрогобецкий
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