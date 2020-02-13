Дробович рассказал сложную правду о Бандере

Проблема Украины по поводу личности Степана Бандеры заключается в том, что на востоке страны или даже в центре не все понимают его.

Такое заявление сделал глава Института национальной памяти Антон Дробович, передает Укринформ. По его словам, все дело в том, что многие не знают правду.

"Они знают только советский штамп – коллаборационист и "пособник" нацистов – все. И наша задача – рассказать, что Степан Бандера сидел в концлагере. Все, рассыпается образ "пособника нацистов". Элементарная просветительская работа. Мне говорят: "Он коллаборационист", – а я говорю: "Вы знаете, что этот термин некорректно применять к Степану Бандере и вообще к людям, которые жили на оккупированной большевиками в 1939 году части Украины. Потому что это была Польша, которую оккупировали большевики". Советская версия рассыпается – и этого достаточно", – пояснил он.

Дробович уверен, что украинская нация выживет, только зная сложную правду.

"Люди, зная правду о Бандере, Мельнике, уже сами решат – герои ли они для них, но они точно будут ценить их вклад в развитие украинской независимости... Нам просто нужно быть самими собой и честными с самими собой, этого достаточно", – резюмировал он.

Напомним, что новый глава Украинского института национальной памяти объяснил, почему в одном из интервью назвал лидера ОУН-Б Степана Бандеру "сложным персонажем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дробович заявил, что героев Украины нельзя "назначать сверху". По его мнению, власти должны только реагировать на инициативу общества, которое признало реальные заслуги и подвиги конкретных людей.

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