Депутат на Львовщине ударил в лицо женщину

Видео 21:46, 6.08.2020 Обновлено: 22:01, 6.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Лукашенко ответил России на скандал с вагнеровцами и напомнил, что их прислал не НАТО

Зеленский – о режиме перемирия: молимся и прибегаем к суевериям

Запорожская живодерка рассказала, зачем мучила животных на видео

Лукашенко позвал генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев

В Украине подорожал газ для населения на 60%: в чем риски и стоит ли покупать заранее