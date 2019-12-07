Drag-racing с английского переводится как "гонки по прямой", и слово drag на сленге означает полосу или прямую дорогу.

История неофициального драга началась в середине 20-х годов в Соединенных Штатах, где на дне высохшего озера Мохаве в Калифорнии любители "быстрой" техники (тогда соревновались и на мотоциклах) проводили свои первые заезды на дистанции в 402 метра. Но 402 метра – это по-европейски, в Новом свете же это расстояние равно четверти мили.

Драг-рейсинг Скриншот из видео

Драг-рейсинг Скриншот из видео

Почему четверть мили, которую часто называют квотером (от англ. quarter)? Именно на таком расстоянии находящиеся на старте зрители могут отчетливо разглядеть, что происходит на финише. Половина мили – уже слишком много. К тому же, именно на подобной дистанции можно получить максимальное ускорение (дальше – гонка пилотов, а не "заряженной" техники).

Драг-рейсинг Скриншот из видео

Со временем драг-рейсинг стал настоящим шоу. Официальный драг своим существованием обязан Вэлли Парксу – американцу, организовавшему строительство первой специальной трассы в калифорнийском городке Голета, и первые заезды на которой состоялись в 1948 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся