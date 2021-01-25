Зеленскому на день рождения активисты принесли пианино

Марина Погорилко Видео 18:45, 25.01.2021 Обновлено: 19:03, 25.01.2021

Активисты устроили перформанс под ОП в день рождения Зеленского и призвали его заниматься тем, что лучше всего умеет.

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