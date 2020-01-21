Допуск к обучению невакцинированных детей нарушает права вакцинированных: адвокат

Адвокат, эксперт по медицинскому праву Елена Менделя в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости, что невакцинованным детям в Украине разрешили посещать школу.

"Это нарушение права родителей, которые вакцинируют своих детей. Это вообще решение популистского характера, ведь оно противоречит законодательству. Дети, которые отказываются от вакцинации могут получать образование в домашних условиях, то есть нарушения прав ребенка на образование нет, это уже также подтверждено решениями судов", - заявила Менделя.

Она также отметила, что в случае вспышки эпидемий будут проводиться расследования с целью выяснить причину и определить виновных в этом.

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