Терористів на Донбасі помітили за спорудженням нових окопів

Виктория Довгань Видео 12:02, 23.10.2020 Обновлено: 12:02, 23.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Пачка сигарет за 200 грн: как и почему взлетят цены на табачные изделия в Украине

Путин об экономике Украины: такое падение, как будто у них не одна пандемия прошла

Под Киевом COVID-19 убил супругов-медиков: их ребенок в реанимации

Скандальная Чичерина после паспорта "ЛНР" получила гражданство "ДНР"

"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что у них открылись глаза. Видео