Донбасс и Крым - это Украина!

Obozrevatel Видео 17:30, 22.01.2021 Обновлено: 17:59, 22.01.2021

В День Соборности мы спросили у Украинцев, готовы ли они к возвращению Крыма и части Донбасса под контроль Украины?

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