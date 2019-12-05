Замок из льда
Ледяная и снежная архитектура - это строительство различных композиций из снега и льда.
Распространена в России, Канаде, Финляндии, Швеции, Китае и Японии. У нас это искусство известно с начала 17 века, когда императрица Анна Иоанновна издала указ о сооружении Ледяного дома на Неве.
Замок из льда
Скриншот из видео
Замок из льда
Скриншот из видео
Строительный материал - лед - по прочности сравним с бетоном, пластичен и удобен в обработке, а конечный результат с подсветкой вызывает восхищение.
Замок из льда
Скриншот из видео
Замок из льда
Скриншот из видео
Существует Международная ассоциация снежной и ледовой скульптуры (International Association of Snow and Ice Sculpture), которая ежегодно проводит в более 50-ти снежно-ледовых фестивалей.
Эта впечатляющая ледяная скульптура была возведена на озере Саранак.
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