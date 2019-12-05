Ледяная и снежная архитектура - это строительство различных композиций из снега и льда.

Распространена в России, Канаде, Финляндии, Швеции, Китае и Японии. У нас это искусство известно с начала 17 века, когда императрица Анна Иоанновна издала указ о сооружении Ледяного дома на Неве.

Замок из льда Скриншот из видео

Замок из льда Скриншот из видео

Строительный материал - лед - по прочности сравним с бетоном, пластичен и удобен в обработке, а конечный результат с подсветкой вызывает восхищение.

Замок из льда Скриншот из видео

Замок из льда Скриншот из видео

Существует Международная ассоциация снежной и ледовой скульптуры (International Association of Snow and Ice Sculpture), которая ежегодно проводит в более 50-ти снежно-ледовых фестивалей.

Эта впечатляющая ледяная скульптура была возведена на озере Саранак.

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